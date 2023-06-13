Google傳面臨歐盟反壟斷監管機構指控 廣告業務或受影響

Alphabet（GOOGL）或在歐洲遇阻礙，據《彭博》引述消息人士報道，歐盟反壟斷監管機構將針對Alphabet廣告技術業務模式的核心，指控書料最快將於周三（14日）公布。

到目前為止，Google的廣告業務是其最大業務，佔其年收入的80%左右。公司於2022年的廣告銷售額約為2,250億美元。最新投訴可能會導致巨額罰款，它針對的是Google廣告技術的核心，該技術推動了其收入的很大一部分。

歐盟的指控書標志着雙方之間正在進行的訴訟的重大升級，這已經導致總額超過80億歐元的巨額罰款。雖然違反反壟斷法的罰款數額巨大，但通常不會達到全球銷售額的10%這一最高限額。除了罰款之外，監管機構通常還要求公司內部進行結構調整。

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消息傳出後，Google尚未對投訴作出回應。歐盟的調查一直在審查Google是否阻礙了競爭對手獲取用戶數據，並將數據圈起來供自己在網絡廣告中使用。

英國的競爭管理機構也在調查Google的廣告技術行為，在美國針對該公司的訴訟也在進行。Google繼續在法庭上挑戰歐盟的罰單，包括對其Android操作系統的處罰。

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