英諾定咸爆「重大事件」釀3死 警拘1男兼封6條道路

英國中部城市諾定咸（Nottingham）警方周二（13日）封鎖市內6條主要道路，宣稱發生「重大事件」。據悉該區街上發現3具屍體，並有人用客貨車撞傷他人。英國警方已拘捕一名男子，指控他涉嫌謀殺。

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諾定咸警方表示，當地時間周二凌晨4時（香港時間早上11時）接報，指有2人被發現死在街上。隨後警方再接到求助，指一輛客貨車試圖碾過3名人士。事發地點距上述2具遺體被發現地點僅約1.6公里。據悉3人現時已送院治療，警方其後再於附近發現第三名死者。

當地警方已拘捕一名31歲男子，指他涉嫌謀殺，目前男子仍被拘留。警長Kate Meynell表示，警方認為3宗案件互相關聯，並形容事件可怕且悲傷。她指現時還處於調查的早期階段，正努力確定事發經過。警方據報已為案件設立電話專線，呼籲目擊者提供線索。

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諾定咸警方呼籲民眾在調查期間保持耐心，指期間市內部分道路將維持關閉，促請公眾及駕駛人士避開涉事區域並使用替代路線。據悉，被封鎖街道包括Milton Street、Maples Street及Magdala Road等6條市內主要道路。

諾定咸快速交通（NET）電車網絡亦指，由於發生重大事件，已暫停所有服務。但英國廣播電視台（BBC）報道指，涉事區域附近的購物中心繼續營業。發言人指正仔細檢查市中心情況，並和警方保持聯繫，承認部分行人和停車場入口受封鎖現影響，督促民眾聽從警方建議，避免前往受影響地區。

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責任編輯：李俊儀