瀚亞投資：加息周期近尾聲 市場環境利好債券美元

瀚亞投資日前發表2023年中期展望指，現時環球經濟放緩，意味著在大部分經濟體，加息周期已接近尾聲，應作好部署。

該公司指，十國集團經濟體的增長在2021年第二季見頂後持續減慢。美國經濟在承受聯儲局（Fed）緊縮政策全面影響後，或於未來6至12個月衰退。然而，由於家庭及非金融企業的財政狀況相對穩健，即使經濟衰退，也可能幅度輕微。

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通脹應可於下半年降溫，因此，料5月加息或標誌Fed緊縮政策周期結束，但仍要留意美國勞工市場，以注視通脹風險。

環球股票短期內或仍受惠於尚可的增長環境，但盈利預測向下修定或會構成風險。美國和部分已發展經濟體面臨經濟衰退風險，加上全球通脹放緩的趨勢，可能在下半年為優質債券及存續期投資提供較有利的環境。

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若利率周期見頂，較高收益的新興市場本幣主權債券亦顯得吸引，但建議投資者慎選持倉。另外，經濟衰退的市場環境將促使投資者轉向避險貨幣，例如美元。

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