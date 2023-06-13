  • 31°C
香港時間 : 2023613日 (週二) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瀚亞投資：加息周期近尾聲 市場環境利好債券美元

環球政經 17:37 2023/06/13

分享：

分享：

瀚亞投資日前發表2023年中期展望指，現時環球經濟放緩，意味著在大部分經濟體，加息周期已接近尾聲，應作好部署。

該公司指，十國集團經濟體的增長在2021年第二季見頂後持續減慢。美國經濟在承受聯儲局（Fed）緊縮政策全面影響後，或於未來6至12個月衰退。然而，由於家庭及非金融企業的財政狀況相對穩健，即使經濟衰退，也可能幅度輕微。

同場加映﹕【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

通脹應可於下半年降溫，因此，料5月加息或標誌Fed緊縮政策周期結束，但仍要留意美國勞工市場，以注視通脹風險。

環球股票短期內或仍受惠於尚可的增長環境，但盈利預測向下修定或會構成風險。美國和部分已發展經濟體面臨經濟衰退風險，加上全球通脹放緩的趨勢，可能在下半年為優質債券及存續期投資提供較有利的環境。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

若利率周期見頂，較高收益的新興市場本幣主權債券亦顯得吸引，但建議投資者慎選持倉。另外，經濟衰退的市場環境將促使投資者轉向避險貨幣，例如美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

經濟衰退 債券 加息 香港 美國聯儲局 新興市場 美國 通脹 金融 美元

上一篇文章

【單位直擊】單日睇13個單位　巧遇劈價半新盤　終花620萬購明翹匯兩房戶

下一篇文章

弦岸首批50伙　貼市折實每呎26862元推　有望月內開售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】等運到 好過冇
【青姐話】等運到 好過冇
貝索斯5月底買入Amazon股票　為20年來首次引外界揣測
貝索斯5月底買入Amazon股票　為20年來首次引外界揣測
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
【職場思維】2023年平均人工加幅達4.1% 低過平均可以點做 ? 教你一招叫高價 !
【職場思維】2023年平均人工加幅達4.1% 低過平均可以點做 ? 教你一招叫高價 !
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款