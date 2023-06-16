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【裝修攻略@iM網欄】家事常識 入屋斷匙點算好？

名人薈萃 08:00 2023/06/16

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人總有神不守舍嘅時候，一不小心，鎖匙插到一半就扭，便會出現斷匙的情況。修佬漫畫提及嘅係房門斷匙嘅處理貼士。但如果斷匙出現在大門鋼閘又怎麼辦呢？

面對鋼閘原裝鎖和鎖匙，很多時鋼水都好差，一唔小心扭斷鎖匙，無法將斷匙拿出，又出唔到門口，怎麼辦？只要你喺室內，咁就唔洗驚，用螺絲批就可以簡單拆鎖，其實到五金店買一個鋼水好嘅鎖，都只是百幾蚊左右，仲可以自己DIY動手安裝。

以下解答三條常見問題：

1. 我行左好多間五金店都買唔到呢款鎖，點算好？

只需要去有鎖匠坐鎮嘅五金店便有售（如果唔係平時佢地點樣維修？），唔難搵架！

2. 如果鋼閘冇螺絲位，點算好？

有啲鋼閘用黐合嘅方式安裝面蓋，不利維修，而即使你破開閘蓋，也可能發現鎖膽已用焊接的方式裝死在閘上。如果發現無法DIY處理，那就只好找專業人士幫助了。因此，購買鋼閘時就應留意，不要只看花紋外觀啊。

3. 如果在門外壞鎖，那該怎麼辦？

門外也能開鎖，那就不是鎖了，所以都係要搵專業人士處理。

修佬 ＠裝修佬

再三緊記，一旦發現鎖或鎖匙有問題迹象便盡早處理，這就可以大大減少「無門口入」或搵鎖匠維修嘅風險了。

遇到呢啲情況，如果你唔識家居DIY，輕則損失金錢、重則錯失重要活動！

但如果你懂得DIY，那就是好好表現自己的機會了！

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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