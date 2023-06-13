【單位直擊】單日睇13個單位　巧遇劈價半新盤　終花620萬購明翹匯兩房戶

青衣半新盤明翹匯有業主大減價賣樓，放盤未夠一年，累減約兩成。中原地產許偉業說，明翹匯2座低層E室，實用面積417平方呎，業主於去年10月以788萬元放盤，今年數度減價，最近再由688萬元，減價至630萬元放盤，即吸引大量客人睇樓及還價，其中一名準買家見狀不敢怠慢，誠意相約業主到鄰近餐廳傾談，業主隨即熱情款待買家到家中洽談。買家最初還價610萬元，及後業主離港，授權父母處理買賣事宜，由於業主3年前以約600萬元買入單位，計及洗費已無減價空間，最後買家追價9.8萬元，終以619.8萬元承接，實用呎價約14,863元。

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許偉業續指，買家為換樓客，為家人換樓升級，上星期賣出同區物業後，周六一口氣視察明翹匯8個單位，盈翠半島1個單位及曉峰園4個單位，最終決定購買上址。

資料顯示，原業主於2019年11月599.8萬元一手買入上址，持貨3年多，現帳面獲利20萬元離場，物業期內賺約3%。

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