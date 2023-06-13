【親子理財】父母增值自己 如何教導16至18 歲孩子學習投資? 教佢哋之前先增值自己 !

對於不少家長而言，他們自身或許對投資亦沒有很多的概念。而且經過若干年，投資市場亦有了一定的變化，所以家長亦應該自我增值，了解投資市場產品的變化，以便教導孩子並一起學習，例如，可以向孩子介紹定存、股票、基金、ETF和房地產等投資商品。

在孩子掌握了基本概念後，如果他們有興趣，他們可以自行在網上尋找相關的知識進一步學習。家長的角色是讓他們了解這些投資產品及其風險。此外，當孩子上高中後，家長可以幫他們開設銀行帳戶，讓他們自行管理自己的資產，這樣他們就可以自覺地學習管理個人財務。家長在孩子不同年齡階段需要採取不同的方法和策略，以幫助他們了解理財和投資市場。這樣可以讓孩子從小就懂得管理財務，並在日後能夠更有效地掌握投資市場。

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責任編輯：陳玉蓮