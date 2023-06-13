【Dyson新品】Dyson濕拖吸塵機一機三用　登陸香港售6,180元起（多圖）

Dyson上月一口氣發布三大新家電產品，包括2款吸塵產品及1款空氣清新機。Dyson終在今日（13日）舉行香港發布會，宣布乾濕全能洗地吸塵機「Dyson V12s Detect Slim Submarine」正式登陸香港，售價由6,180元起。

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作為Dyson首款可乾濕兩用的吸塵機，Dyson V12s Detect Slim Submarin主打一機解決洗地、灰塵偵測，及毛髮纏結，三大家居清潔難題。本報記者早前亦受邀到訪Dyson位於新加坡的總部，率先直擊該款新產品。

約9成華人家庭 擁濕拖習慣

據負責研發這款乾濕全能洗地吸塵機的Dyson高級設計經理SS Tong透露，Submarine洗地滾筒吸頭是因應亞太區用家而設計。

他解釋，該企曾進行研究，以了解全球用家對清潔灰塵的情況及習慣，並發現在有濕拖習慣的用戶中，有約9成是來自亞太地區的華人家庭。惟一般用戶在用水或清潔劑拖地後，還需要用乾布、乾地拖等抹乾地板，或待其自然吹風。另要將附有污水、垃圾的地拖清理乾淨，過程繁複。

結合吸塵 簡化拖地步驟

加上，在眾多的灰塵報告均顯示，要清理地板產的灰塵、微粒，最為有效的方便仍是靠吸力吸走。因此，該企有意針對有濕拖習慣的用家，推出一款可以簡化拖地步驟，且具吸塵功能的家電產品。

是次Dyson V12s Detect Slim Submarine配備的其中一個主要吸頭，Submarine洗地滾筒吸頭，內設一個300毫升的清水箱，及360毫升的污水箱。吸塵機啟動時，8個出水口會以每分鐘釋出18毫升清水量，並透過用家一推一拉的動作，將污水和碎屑一併吸回污水箱。

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可拆式設計 方便清洗

香港發布會現場的Dyson工程師Lim Yu Jun則指，有不少有濕拖習慣的用家，亦有使用坊間地板清潔劑的習慣，故Submarine洗地滾筒吸頭亦可配合清潔劑使用，但仍需按照該清潔劑的稀釋比例及方法使用。

此外，他提到，該吸頭可以簡單分拆為三大組件，包括滾輪、水箱部分，及設有出水口及摩打的吸頭機身。三大組件均可放入清水中清洗，並建議每次使用後均清洗一次吸頭，以免污水產生惡臭。惟提醒，吸頭機身與吸塵機主機的接駁位，不宜濕水。

另外，Dyson V12s Detect Slim Submarin乾濕全能洗地吸塵機除配有Fluffy Optic智能光學偵測吸頭，及Submarine洗地滾筒吸頭兩大主要吸頭外，另配防纏結螺旋吸頭、低處清潔轉接頭、窄縫轉角吸頭等其他配件。

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記者：殷凱怡

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