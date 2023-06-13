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【美國加息】景順Kristina Hooper：聯儲局有條件於6月暫停加息　料會堅定措辭表示在有必要時恢復加息

宏觀解讀 17:20 2023/06/13

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【美國加息】景順Kristina Hooper:聯儲局有條件於6月暫停加息　料會堅定措辭表示在有必要時恢復加息

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper認為，由於政策實施與對經濟產生實質影響之間有重大時差，聯儲局亦深知其中蘊藏的風險，相信聯儲局有條件暫停加息，給予各經濟體一定時間消化之前的加息，同時亦會堅定措辭表示會在有必要時恢復加息，避免被視作轉趨鴿派，進而導致金融狀況過早放寬。

「有條件暫停（加息）可實現一箭雙雕，既可給予央行更多時間評估更多數據，亦能繼續控制通脹和通脹預期。」

Hooper稱，澳洲聯儲銀行和加拿大央行雙雙在有條件暫停過後決定恢復加息，而這種加息決定至關重要，因央行決策可能相互影響，其他央行亦可能因此紛紛仿效。 

歐洲央行和英倫銀行很大機會加息

其他央行方面，她指，歐洲央行和英倫銀行很大機會加息，而且歐洲央行可能暗示至少還會加息一次，英倫央行則可能更多，因歐元區、英國的通脹率較高，而且相比加拿大央行和聯儲局等央行落後於曲線較多，因此有條件暫停加息可能來得更遲。

至於日本央行，基本可以確定行長植田和男（Kazuo Ueda）尚未需要擔心通脹問題，所以日本央行很可能保持現況，而且從目前來看，日本央行甚至不太可能會調整孳息曲線控制（YCC）政策。

相關文章：【美國加息】畢馬威料聯儲局6月暫停加息、惟下半年會再加息一至兩次　看好港銀今年淨息差收入

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編輯：陳韻妍

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