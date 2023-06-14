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NBA金塊班主2年4冠 英超奪冠指望這隊

環球社會熱點 09:05 2023/06/14

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丹佛金塊（Denver Nuggets）奪得美國國會籃球協會（NBA）總冠軍，為班主克倫克（Stan Kroenke）旗下體育集團兩年來的第4座冠軍獎盃。目前集團只剩英超阿仙奴（Arsenal）及美職聯（MLS）科羅拉多急流（Colorado Rapids）兩支足球會未有冠軍進帳。

【NBA】丹佛金塊奪47年隊史首總冠軍 尤基治成FMVP 【下一頁】

克倫克旗下體育及娛樂公司合計擁有6間體育隊伍，當中4隊過去一年半內先後成為各自聯賽的最終冠軍，勢頭非常旺盛，唯獨足球方面未有冠軍落。

阿仙奴今屆英超打出近年好表現，一度長居榜首，惟最終不敵3冠王曼城（Manchester City），因此，外間看好阿仙奴是克倫克於足球方面的突破，最有機會成為下一個冠軍得主。

相反，科羅拉多急流今季在MLS表現欠佳，西岸分區暫時敬陪末席。

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【英超】阿仙奴主場收官戰票價大插水 一度炒至近50萬 【下一頁】

財經雜誌《福布斯》（Forbes）1月時估計，克倫克的體育及娛樂公司估值達127.5億美元（約979億港元），為全球最大型私人擁有體育集團。

據去年10月估計，今次奪冠的金塊僅在克倫克體育集團估值排第3，約值19.3億美元（約151億港元）。阿仙奴以約22.6億美元（約177億港元）位居次席，美式足球聯盟（NFL）的洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）以估值約62億美元（約486億港元）成為第一。

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責任編輯：吳漢培

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