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【利財筆記】林本利：恒指冇希望 切忌買盈富

名人薈萃 17:25 2023/06/13

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恒指公司正進行諮詢，容許恒生指數納入外國公司，此舉相信是為配合政府及港交所吸引外國大型企業來港上市。筆者過去已多次指出，每次恒指改革，都為市場帶來災難。恒指在1992年納入紅籌股、2006年納入大型國企、2020年納入科技股和中概股，都一度令恒指新貴股價急升，但之後無以為繼，拖累恒指急挫，高追的股民無不損失慘重。
港交所（00388）在2019年容許一眾盈利及股息欠奉，「同股不同權」的科技股和中概股來港上市，恒指公司在2020年7月成立科技指數，同年9月開始把這些股票納入恒指和國指，當中包括阿里巴巴（09988）、小米（01810）及美團（03690） 等（見表一）。筆者早已料到，恒指公司的做法只會為恒指帶來另一次災難，在2021年上半年恒指在29000點水平時，盡沽盈富基金（02800），亦呼籲學生和讀者沽貨。
恒指加入科技股後，幾隻重磅科技股佔恒指兩成多，隨時可以不理市況，把恒指舞高弄低。因此，即使恒指大跌，筆者亦不建議低吸盈富基金，倒不如吸納一些跌得更殘的重磅科技股，待大户殺盡好友和牛證後，這些重磅股的回升幅度和速度自然較恒指更大。例如今年3月中美國矽谷銀行倒閉，與內地科技股根本扯不上甚麼關係，科技股竟大瀉，正好提供低吸和之後在4月高沽的機會。
重磅科技股佔權重過多
恒指明顯已沒有希望，過去20多年有波幅冇升幅。自從恒指加入多隻盈利欠奉，大而無當的科技股和中概股後，盈富基金每股盈利便持續下跌，由2.5元大幅下跌至現時不足1.7元。每年的年初出現高位後便一直向下走。由2021年2月的高位31183點，下調至去年2月25050點，今年1月更在22700點止步。
恒指的死穴就是計算指數的權重和流通系數。個別科技股佔恒指權重可高達8%（或以上，若季檢後大升），幾隻重磅科技股佔權重兩成多。當主要股東在市場大舉出貨，推低股價，自然拖累恒指。但到下次季檢時，由於主要股東持倉減少，這些科技股市場流通量增加，流通系數上升，權重不會因股價下跌而降低，反而上升，回復至最高8%。
若主要股東繼續搬貨來港沽售，盈富基金和其他追蹤恒指的基金，以至追蹤科技指數和國企指數的基金也要被動地吸納，惡性循環揮之不去。即使屬主動基金，基金經理因擔心跑輸恒指，亦要吸納這些重磅科技股，結果港股基金（包括強積金）從主要股東手上接過數以千億元的蟹貨。資金被主要股東抽走，在資金不足的情況下，港股自然難有起色。
反觀其他主要市場的指數，今年至今升幅顯著，過去三年仍錄得升幅，成份股盈利亦不會大幅倒退，不會像恒指由高位至今下跌三成多，成份股盈利大幅倒退。筆者在2020年3月開始，逐步把資金轉去購買美股和全球股票基金，現在已佔股票持倉約三成，藉此分散風險和提升回報。
明白恒指的死穴，又知道科技股主要股東將繼續大幅減持，日後還要加入其他準備來港上市套現的外國公司，便不應對恒指和盈富基金，以至港股ETF抱有任何希望。 

恒指新貴表現（表一）

本文節錄至812期（2023年05月13日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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