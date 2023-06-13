【內房股】 惠譽調整龍湖評級展望 由「負面」上調至「穩定」

評級機構惠譽表示，將內房發展商龍湖集團（00960）評級展望從「負面」調整為「穩定」，並確認其長期外幣發行人違約評級（IDR）、高級無抵押評級及未償付高級票據的評級為「BBB」。受消息提振，股價一度高見19.54元，最多升4.2%，收報19.42元，升3.5%，成交額2.6億元。

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報告指出，穩定展望反映出龍湖在政府政策及其龐大的無抵押投資物業（IP）資產組合支持下，銀行融資渠道有所增強，認為公司財務靈活性維持強勁。此外，考慮到公司專注於內地一、二綫城市發展，以及潛在買家對公司保持信心，惠譽預期龍湖今年合約銷售表現繼續跑贏民營開發商同業。

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惠譽對龍湖的業績預測也相當樂觀，預計今年度權益合約銷售額將增長6%，今明兩年租金收入預期分別增長22%及16%。此外，惠譽料公司的發展項目毛利率或可回升至18%及19%。

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記者：郭秀慧