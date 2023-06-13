【居屋】私人參建居屋 靚料媲美私樓 住居屋住到好似私樓咁高質 !

特首李家超在上任後首份《施政報告》提出，推出全新的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，將會分兩大類推行，包括推售三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士，預料可興建3,000至4,000個單位。另一個方式則是鼓勵發展商利用私人土地，透過申請改劃興建資助出售房屋。闊別逾20年的私人參建居屋再次登場，並以「樂建居」重新包裝推出，首先會推東涌及柴灣兩幅地。

其實1970年代港英政府為助港人置業，安排房屋委員會推行居者有其屋計劃，而在2002前，私人發展商亦參建過近五十個居屋屋苑，包括新鴻基、港鐵、置地、恒隆、新世界等，港府為解決港人住屋問題今年再推出私人參建屋苑。立法會房屋事務委員會將於下月初開會，討論私人參建居屋計劃。

據了解，政府擬不再就私人參建項目「包底」，即不會回購未售出單位，但會鼓勵發展商在設計和用料上增加樓盤吸引力，質素將較現有居屋高。消息人士坦言，私人參建項目設計和用料的質素較高，故成本會較居屋高，但強調當局會透過折扣率，調節售價，令更多市民可負擔。

事實上，由私人參建居屋的質素較高、與私樓分別不大，過去亦有部分被冠以「居屋王」美譽，回顧以往不少私人參建居屋皆貼近私樓質素。

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富榮花園仲貴過私人住宅柏景灣



旺角富榮花園一直以來都被稱為「九龍居屋王」，是由其士發展的居屋項目。這是全港第一個突破千萬樓價的居屋屋苑，2018年的成交呎價接近1.8萬元，鄰近的私人住宅柏景灣偵格都不及它 。主要由於富榮花園的地理位置優越，位於油尖旺和各條鐵路匯聚之處，而且該區有多所Band 1名校，包括女拔萃、真光、九龍華仁等，對於家庭客而言有相對大的吸引力。

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責任編輯：陳玉蓮