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湯文亮：為何樓市專家大多數沒有樓

名人薈萃 07:00 2023/06/18

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有老友話香港房地產有一個奇怪現象，就是那些可以將樓市分析到頭頭是道的人大多數沒有樓。至於有多個物業的投資者反而不講樓市，就算問他們意見，最後答案都是不懂。

同場加映：【青姐話】等運到  好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

非不通而是不懂答

老友可能不知道，持有多個物業的投資者如果話樓市前景非常好，一定會被人指責因為他有很多物業，迫不得已話樓市非常好，又或者是唱好出貨。如果話樓市前景不好，更加會被人質疑，既然不看好樓市，應該賣樓，如果不賣樓，即是口是心非，動輒得咎。所以一般物業投資者都表示看不通樓市，其實不是不看不通，而是不懂答。
如果問那些沒有樓，尤其是剛剛賣了自住單位的人，為何會那麼肯定樓市下跌，他們會話自己身體力行，將自住單位都賣走。若非有十足把握，都不夠膽這樣做，想當年全副身家、借九成買入剛剛賣走的自住單位。若果與投入的資金相比，不知賺了幾多個開，就可以證明他們眼光奇準。不過，這些都是剛剛賣了樓的時候所講，隔了一段時間，他們的講法亦有所改變，亦是他們成為專家之路。

只為支持賣樓決定

當那些業主賣了樓之後，樓價並沒有如他們預計般下跌，於是便深研樓價不跌的原因。最後發覺樓價在利息上升，辣招打壓，移英港人大增，香港人口減少。最後令到購買力減少，而供應大增。除了地產的新樓盤之外還有不少銀主盤，樓價不跌只是時辰未到。

久而久之，那些賣了樓的業主便變成分析樓市專家。其實，他們做那麼多分析，目的只有一個，就是當日決定賣樓是沒有錯。

 

節錄自第814期《iMoney Wealth》鑑古知今

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