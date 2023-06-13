【輻射超標】日本將排核污水　餐廳恐生意插水5成

日本計劃將福島核污水排放入海，港澳當局都嚴陣以待，澳門市政署宣布，若日方實行相關計劃，他們將擴大暫緩進口申請範圍至日本9個最高風險縣區，包括東京都和千葉縣等，並要求其他縣區的進口鮮活食品附上輻射檢測證明，同時他們還會加大對日本食品的核輻射水平檢測的樣本量及參數。

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望政府做好把關工作

對於日本的行動，香港餐飲聯業協會會董陳強（下圖）坦言感到擔心：「其實自福島核污染事件，我們6間日本餐廳都沒再從相關水域取貨」，他們現時採用歷史悠久兼有信譽的日本批發商，會定期做檢測工作，「我們都怕客人吃了不舒服，情願貴10至20%拿其他日本地區的來貨。」

他表示，現時未知港府的應對，但他們已做好兩手準備，從日本以外的地方取貨，如挪威三文魚、法國生蠔等，希望能增加食客的信心，他預期如日本排放核污水，短期1至2個月會令生意額下跌2至3成，長期則沒有大影響。陳強希望政府能做好把關工作，加強入口檢測和抽樣檢查，同時加大檢測範圍。「餐廳經歷了疫情和開關等後，剛剛1至3月生意額才按年上升3至5成，希望政府能推出好的政策，將傷害減至最低。」

廚師發辦餐廳首當其衝

天大集團控股有限公司旗下共有28間日式餐廳，董事王頌聲（下圖）說現時影響已經浮現，「一來現時經濟不好，早幾天日本更撈獲輻射超標180倍的海魚，做廚師發辦及壽司生意的餐廳一定首當其衝。」尤其有小朋友的家庭，定會減少光顧日本餐廳，預期生意有機會大跌5成。

王頌聲稱，他們餐廳的食材都不會取自出事海域，「例如生蠔，日本沿海地區都有，不同月份不同地區會收穫，當然不會取福島附近的」，亦有一些刺身、帶子、海膽等，都是來自台灣或外國。為了挽回市民信心，他們將加推熟食，包括精緻的割烹料理，以及半價廚師發辦谷客。

他希望政府能向市民清楚解說入口檢測細則，如哪些食品不能進口，進口又會經過甚麼安全檢測等，「有政府把關，市民感覺安全，好過我們說100句。」

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本報記者：歐陽佩

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