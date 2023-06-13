【交通服務】調查指今季的士服務評價為58.4分 較2019年底大跌7分

在疫情爆發中斷3年後，的士業議會近日（12日）再度公布今年第二季的問卷調查結果，結果發現受訪者對香港的士整體服務質素評分平均值為58.4分（100分為滿分），較上次2019年底的調查大跌7分。

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調查人員今年4至5月期間訪問了1,211名本地及海外的士乘客，當中認為的士整體服務質素良好或優秀的受訪者佔55.2%。而在13項的士服務質素元素評分（5分滿分）當中，「的士車身和車廂清潔」、「的士車廂寬敞、座位舒適」及「的士車廂溫度適中 」則分別獲得3.45分、3.44分和3.44分，為評分最高的3個項目。而最低分的3個項目則為「的士司機待客以禮」、「的士很環保」及「的士司機主動向乘客提供協助」，評分分別只有3.21分、3.22分及3.24分。

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的士議會表示3前後的社會和行內生態有所不同，用過去結果與今年相比不公平，但承認調查顯示香港的士服務仍有改善空間，議會將繼續在業內推行獎勵計劃以鼓勵司機改善服務。

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撰文：鄭日棱