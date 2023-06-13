  • 30°C
香港時間 : 2023613日 (週二) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通服務】調查指今季的士服務評價為58.4分 較2019年底大跌7分

理財智慧 18:44 2023/06/13

分享：

分享：

在疫情爆發中斷3年後，的士業議會近日（12日）再度公布今年第二季的問卷調查結果，結果發現受訪者對香港的士整體服務質素評分平均值為58.4分（100分為滿分），較上次2019年底的調查大跌7分。

【小鵬9868】小鵬G6預訂數字火爆 6月29日上市 股價急升11%【下一頁

調查人員今年4至5月期間訪問了1,211名本地及海外的士乘客，當中認為的士整體服務質素良好或優秀的受訪者佔55.2%。而在13項的士服務質素元素評分（5分滿分）當中，「的士車身和車廂清潔」、「的士車廂寬敞、座位舒適」及「的士車廂溫度適中 」則分別獲得3.45分、3.44分和3.44分，為評分最高的3個項目。而最低分的3個項目則為「的士司機待客以禮」、「的士很環保」及「的士司機主動向乘客提供協助」，評分分別只有3.21分、3.22分及3.24分。

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

的士議會表示3前後的社會和行內生態有所不同，用過去結果與今年相比不公平，但承認調查顯示香港的士服務仍有改善空間，議會將繼續在業內推行獎勵計劃以鼓勵司機改善服務。

【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

（附詳情）港鐵13/6 起一連30日推免費抽獎活動 每日送5000份獎品 包括全年免費車票【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
的士 經濟 交通 服務 香港 司機

上一篇文章

【經濟數據】第二季「香港貿發局出口指數」升至47.8 出口商信心創兩年新高

下一篇文章

【創智銓薈@iM網欄】香港創科進軍東盟市場：首選越南
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
貝索斯5月底買入Amazon股票　為20年來首次引外界揣測
貝索斯5月底買入Amazon股票　為20年來首次引外界揣測
【青姐話】等運到 好過冇
【青姐話】等運到 好過冇
【職場思維】2023年平均人工加幅達4.1% 低過平均可以點做 ? 教你一招叫高價 !
【職場思維】2023年平均人工加幅達4.1% 低過平均可以點做 ? 教你一招叫高價 !
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款