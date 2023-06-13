【新股IPO】內地燕窩品牌燕之屋再度遞交來港上市申請

廈門燕之屋生物工程第三度向港交所遞交來港上市申請，根據其初步招股文件顯示，燕之屋收入由2020年的13.01億元人民幣，增至2022年的17.3億元人民幣，複合年增長率為15.3%；淨利潤由2020年的1.23億元人民幣，增至2022年的2.06億元人民幣，複合年增長率為29.2%；另2020年至2022年三年的淨利潤率分別為9.5%、11.4%及11.9%。





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截至2022年12月底止，燕之屋由89間自營門店及225名綫下經銷商組成，涵蓋中國615間經銷商門店。據介紹，燕之屋目前主要有三大產品類別，分別是純燕窩產品、燕窩+產品及+燕窩產品。

目前公司與中國國家擊劍隊合作，成為官方燕窩產品供應商，並邀請趙麗穎擔任品牌代言人。

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記者：張以正