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人行先發制人重啟減息　中美利差擴闊人幣尋底

宏觀解讀 17:00 2023/06/13

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市場靜待美國通脹數據及主要央行決策會議之際，人行突然重啟減息周期，意外將7天回購利率下調10點子至1.9%。人行先發制人減息，在周四中期借貸便利展期及主要央行決策前下調利率，用意在於分散一眾事件風險，避免人民幣滙價出現超調。儘管近期中資銀行已經下調存款利率，以及人行行長易綱表示將加強逆周期調節，但考慮人民幣貶值壓力較大和銀行淨息差持續下跌的背景，筆者對突然如來的減息仍感到意外。人行減息後，人民幣匯價應聲下挫，離岸人民幣再創6個月新位7.1782水平。人行決意減息，或意味容許人民幣進一步貶值，一旦美元走強，人民幣可能下試7.2水平。

然而，筆者並不非常看淡人民幣前景，儘管人行減息後中美利差擴闊，貨幣政策寬鬆亦可能預示將有一籃子刺激政策出台，有助扭轉市場對人民幣的悲觀情緒。筆者認為，單靠一次減息不太可能支持弱不禁風的經濟復甦，中國當局或有後著打出組合拳，配合房地產刺激及財政政策推動經濟復甦。現時中國經濟復甦動力正在迅速走弱，時間緊逼下領導層可能在7月底中央政治局會議之前提前出招，短期而言政策風險正在上升。

開市追揸沽
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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