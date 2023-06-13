英國或成全球人工智能監管的發源地 辛偉誠：科技行業是優先發展經濟的核心

英國首相辛偉誠周一（12日）表示，英國可能成為全球人工智能監管的發源地，又向行業領袖推介倫敦作為科技中心，敦促他們把握人工智能的機遇和挑戰。

辛偉誠的政府將在今年晚些時候舉辦一次關於人工智能風險和監管的峰會，在倫敦科技周會議上他認為技術的構造板塊正在發生變化。另外更直言：「（人工智能）的可能性是非凡的。但我們必須、亦會安全地做到這一點。」

辛偉誠希望英國不僅成為全球人工智能安全監管的知識中心，而且能夠在地理上成為該領域的主要聚集地。

世界各國政府現在都在努力尋找一種平衡，據此他們可以評估和控制人工智能的潛在負面影響，同時又不扼殺創新。

辛偉誠說，科技行業是他優先發展經濟的核心，雖然他承認員工擔心他們的工作，但以前的技術也帶來過類似的挑戰，「顯然，人們關心的是就業問題，而我們過去一直在努力解決這些問題。」

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英國在3月選擇在那些監督人權、健康和安全以及競爭的機構之間劃分人工智能的監管責任，而不是創建一個專門針對該技術的新機構。

在上周訪問華盛頓期間，辛偉誠得到了美國總統拜登Joe Biden對英國主辦人工智能峰會的支持，該峰會將考慮該技術的風險，並討論如何通過國際協調行動減輕這些風險。

財政部長亨特Jeremy Hunt在會議上說：「眼下正是我們正在決定未來世紀世界格局的關鍵時刻。」他更希望這個國家能成為一股善的力量，確保這些設定的方式意味著技術能夠真正惠及每個人。

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責任編輯：張瑋婷