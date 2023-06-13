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【網絡熱話】住「大西北」簡直悲劇？ 網民：被車程綁架了生活時間

理財智慧 17:21 2023/06/13

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在尋找住處時，面對租金便宜但交通不便的地方和租金昂貴但交通方便，你會怎樣選擇？有住屯門，天水圍與元朗一帶的網民近日在「連登」討論區發文，抱怨大西北的交通不便，通勤時間長影響工作之餘亦影響社交生活，破壞工作與生活間的平衡。帖文一出便引起討論，有網民認為「大西北除了便宜真的不好住」，但亦有人認為大西北亦有它的好處。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣　「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

按圖看其他網民回應：

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但原來並非大西北的每處都交不便，有網民指，「地鐵繁忙時間3-4分鐵一班，屯門到尖東只要36分鐘車程，我覺得很方便。」亦有網民回應住大西北難與住市區的朋友保持聯繫的問題，「約朋友來大西北吃飯，真朋友怎會每次都要你出去，他不肯進來，這樣都不肯的就不要做朋友吧，而且覺得時間不夠就約少點人，人大了要對自己好點，把多點時間自己更好，朋友不能當飯吃，家人和伴侶才是值得你付出更多的人，朋友這些多數是你人生路過的一顆小石頭。」

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不過住大西北並非毫無優勝之處，網民認為「住新界的話，同樣價錢比起市區可以住大點」，更指「你住貴地段樓，我住便宜地段樓，但可以住大點，還多部車，各有所好，不覺得悲劇」、「市區方便的是交通快但呎價貴，若還要考慮居住質素，市區根本天價，租同樓價都差50%，值不值就見仁見智了」。不過亦有人認為住大西北有先決條件，「能自己開車的才好住，每次進去大西北都是挑戰，如果坐車的話，開車也會怕了那些下班時間。」

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撰文 : 陳美鳳

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