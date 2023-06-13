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【俄烏戰爭】俄軍導彈襲澤連斯基家鄉 最少6死多人傷

環球社會熱點 17:16 2023/06/13

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烏克蘭官員表示，俄軍周二（13日）導彈襲擊總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）家鄉、中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）。導彈擊中當地一棟公寓，市長Oleksandr Vilkul證實最少6人死亡，及25人受傷，最少仍有7人被困廢墟下。

澤連斯基認反攻開始 加國增逾29億軍援 【下一頁】

襲擊發生於當地周二清晨時分，襲擊導致公寓大樓著火並冒出大量濃煙，有居民在大樓外哭泣。州長Serhiy Lysak在Telegram上表示，當局正進行救援，並透露另有一個倉庫被毀。

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澤連斯基在Telegram上形容俄軍是殺人兇手，繼續對住宅、普通城市和民眾發動戰爭。俄羅斯則未對是次襲擊發表任何評論。

《路透社》引述住在公寓的居民Ihor Lavrenenko報道，他指聽到兩次爆炸聲。他被第一次爆炸聲驚醒後走到陽台，就聽到第二聲巨響在頭頂發出，並看到大量碎片跌落。

大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料 【下一頁】

住在公寓5樓的居民Olha Chernousova指，她指自己被雷鳴般的爆炸聲驚醒，並因衝擊波從床上跌下。她跑到門前見到濃煙且感到好熱，其後選擇坐在露台上等待救援，一度以為需要跳到樹上求生。

據報烏克蘭周二全境拉響空襲警報，基輔官員指，防空部隊已摧毀所有瞄準當地的俄軍導彈。烏克蘭最高軍事指揮部表示，俄軍一共向烏克蘭發射14枚巡航導彈，空軍摧毀當中10枚。

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責任編輯：李俊儀

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