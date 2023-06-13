【收購曼聯】英超再有中東班主？卡塔爾財團據報已成功收購曼聯　曼聯盤前漲三成

▲ 【收購曼聯】英超再有中東班主？卡塔爾財團據報已成功收購曼聯

英超球會曼聯（Manchester United）賣盤一事持續多時，據卡塔爾媒體報道，以卡塔爾前總理兒子Sheikh Jassim為首的卡塔爾財團，已經完成了對曼聯（美：MANU）的收購，預期很快會作出正式宣布。受消息刺激，曼聯盤前急彈30.2%，見26.2美元。

對於市傳獲卡塔爾財團收購一事，曼聯未有回應。外電指，卡塔爾財團及英國億萬富豪Jim Ratcliffe分別向曼聯提交第5輪報價，卡塔爾財團冀全購曼聯控制權，總代價約63億美元，而Ratcliffe只希望收購曼聯約60%股權。

曼聯班主格拉沙家族（Glazer Family）去年11月表示，董事會開始為球會尋求戰略投資者。

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編輯：陳韻妍