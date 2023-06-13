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【美國加息】畢馬威料聯儲局6月暫停加息、惟下半年會再加息一至兩次　看好港銀今年淨息差收入

股市 16:23 2023/06/13

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【美國加息】畢馬威料聯儲局6月暫停加息、惟下半年會再加息一至兩次　看好港銀今年淨息差收入

美國聯儲局今日展開一連兩日的議息會議，畢馬威中國香港中資金融機構主管合夥人方海雲表示，雖然5月美國通脹降幅較大，但與聯儲局2%的通脹目標仍有一段距離，預計當局6月會暫停加息，但下半年仍會再加息一至兩次，惟大幅加息的可能性不大，本港最優惠利率（P）料維持不變。

他認為，儘管去年全球經濟放緩，但香港銀行業表現仍出色，預期去年加息對淨息差正面的滯後效應將於今年逐步顯現，再加上內地減息刺激經濟，料可帶動香港貸款增長，估計今年香港銀行的淨息差收入會有較大升幅，而整體銀行業表現則取決於香港經濟復甦速度，以及內地經濟增長。

銀行應設有相應的風險框架以應對AI等技術

方海雲又指，新科技和數據應用可助銀行轉型，但同時亦將帶來新的風險，未來數年人工智能和其他新興科技在不同業務領域上，對銀行業的重要性將進一步增加，而面對人工智能在銀行營運和服務的運用越趨普及，銀行應設有相應的風險框架，以及確保有合適的人才及技術支援。

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編輯：陳韻妍

經濟 貨幣政策 畢馬威 人工智能 加息 香港 美國聯儲局 美國 議息 金融機構
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