弦岸首批50伙　貼市折實每呎26862元推　有望月內開售

由莊士中國（00298）發展的鴨脷洲弦岸公布受張價單，推出50伙，涵蓋13伙開放式及37伙一房，實用面積205至317平方呎，首批定價市值逾4.2億元。發展商提供最高16%的折扣優惠，折實價531.9萬至875.4萬元，折實呎價25,945至27,790元，折實平均呎價26,862元。

莊士中國地產部助理總經理陳慶光表示，弦岸參考同區樓盤，貼市價推出，不擔心同期其他樓盤競爭，甚至認為有助將市場焦點聚焦到因港島很久沒有新盤推出，項目客源主打年輕客及投資者。發展商將於明日開始收票，料於月內發售。發展商是次為買家提供3種付款方法，並提供最高樓價八成的發展商一按。

資料顯示，該區上一個開價的項目為逸南，於2021年5月推出首批50伙，當時折實平均呎價約25,228元。而近期單位的成交呎價大約介乎於2.6萬至2.7萬元水平。

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