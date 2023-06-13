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【英超】再添中東班主？ 卡塔爾財團傳成功收購曼聯

環球社會熱點 16:16 2023/06/13

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英超球會曼聯（Manchester United）的賣盤交易已維持多時，據指班主格拉沙家族（Glazer Family）接受最後輪報價後，將決定把球會出售英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）或卡塔爾王室為首的財團。

瑞典女足球員控訴2011世界盃 曾被要求驗明女兒身 【下一頁】

英媒報稱，拉特克利夫與卡塔爾財團分別提交第5輪報價。據指卡塔爾財團「加碼」，開出50億英鎊（約492億港元）收購價，同時承諾額外提供10億英鎊投資（約98.4億港元），購買曼聯的全數控制權。

反之，拉特克利夫提出只收購曼聯約60%股權，格拉沙家族轉為小股東，直至前者注資全面完全收購曼聯。兩者開價與格拉沙家族被指理想價位﹑60億英鎊（約590億港元）有明顯差距。

碧咸夫婦攜幼子和女兒遊日 太太執扇與藝伎合照 【下一頁】

外界預計，曼聯最快會在本周內公布賣盤消息。然而，英國鏡報引述卡塔爾媒體Al-Watan，指卡塔爾財團已成功收購曼聯，賣盤消息即將公布。

Al-Watan擁有人為卡塔爾前總理Jassim bin Jaber Al Thani，後者為收購曼聯的卡塔爾財團主席Sheikh Jassim的父親。

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責任編輯：吳漢培

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