▲ 【日本股市】日經指數連升三日上企33000關 續創近33年高

資金繼續追入日本股市，其升勢勢不可擋，並連續第三天上漲，日經225指數今（13日）升584點或1.8%，收報33,018點，是自1990年7月以來首次收於33000點之上。美匯指數回落，美元兌日圓報139.52，每百日圓兌港元為5.6算。

市場正待日本周五（16日）日本央行議息結果時，日經指數已迫不及待地突破三萬三關，盤中曾升693點，高見33,127點，隨後升勢略回順，全日升584點或1.8%，收報33,018點，創約33年高。日本東證指數收升1.2%，報2264.79點，豐田汽車上漲5.1%，對東證指數的貢獻最大。

三井住友信託銀行市場策略師Ayako Sera表示，愈來愈多的市場人士預計美國聯儲局將暫停加息，這可能會導致更多資金流入日本股市。雖然投資者對日本股市近期的強勢持謹慎態度，但目前拋售的理由很有限。

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編輯：姚卓然