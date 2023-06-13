【英鎊定存】花旗料英國下周四加息0.25厘 英鎊定存息最高13.9厘

▲ 花旗料英國再加多1次息便收手。

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6月進入環球央行議息高峰期，澳洲及加拿大暫緩加息後再重啓加息0.25厘，全球除了聚焦聯儲局於本周四（6月15日）香港凌晨時間是否煞停加息外，英國也於下周四（22日）議息，英倫銀行的動向亦備受關注，花旗料英國屆時加四分一厘後，或提早收手，專家普遍看淡英鎊的中長期走勢。

花旗：英鎊兌美元 3個月內見1.26

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期英倫銀行可能還有一次加息，幅度為25點子，6月或8月之後暫停加息；而3個月內英鎊兌美元預測為1.26， 6至12個月預測為1.27。

英鎊今天（13日）報1.25，英國已於5月11日加息0.25厘，是今輪加息周期第12次出手，令政策利率至4.5厘，為2008年金融海嘯後距今15年的新高。

此外，近期港銀再爆加息搶客戰，6行齊出招，除了華僑永亨今天全面加息外，早前花旗及工銀亞洲也追趕加息快車；招商永隆亦於5月23日加短中長息，半年期勁升0.5厘，新息率至3.3厘，跟1年看齊。建行亞洲於5月中連環推多個高息計劃，如一年有3.7厘，榮登第2大長息王；上商更提高中長息至雄霸高息榜。

高息榜：

7天短息：

中長期高息王：

1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 華僑永亨3.5厘

華僑永亨3.5厘 半年： 上商3.6厘

上商3.6厘 1年：上商3.8厘

華僑永亨經濟師姜靜認為，近期英倫銀行轉鷹派，令英鎊上周累漲0.96%至1.2572。經濟合作暨發展組織（OECD）估計，今年英國通脹率將達到6.9%，為發達國家中最高。市場巳完全消化在6月加息25個基點，預計年內仍有機會再加多3次，令息率加至5.5厘才見頂。然而，脫歐後遺症及滯漲風險，可能打壓英鎊後市走勢，未來兩周英鎊兌美元料在1.24至1.26上落，兌港元9.75至9.94。

順帶一提，分析指，英國樓價已罕有連續兩個月下跌，為樓市響起警號，若再頻頻加息，淡友更料樓價兩年插水10%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪