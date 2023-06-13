滙豐為專注擴張亞洲市場 決定關閉紐西蘭銀行業務

滙豐銀行(HSBA)周二（13日）表示，該行已決定關閉其在紐西蘭的財富和個人銀行業務，因為它在全球範圍內退出利潤較低的業務，以專注於在某些亞洲市場的擴張。

該行在一份聲明中說，作為戰略審查的結果，這一過程將在幾年內分階段進行。滙豐說，「鑑於市場經營要求的變化和業務的可擴展性，不再有理由投資於這項業務。」

這一決定是在該銀行去年表示正在審查其在市場上的零售銀行業務，以期將其出售之後作出的。

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首席財務官Georges Elhedery在5月曾說，滙豐正在審查可能退出其經營的大約五分之一的市場，以加強其對亞洲擴張的關注。

滙豐向亞洲的轉移業務計劃已經引發了對其在法國、希臘、俄羅斯和加拿大業務的出售計劃。

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記者：張瑋婷