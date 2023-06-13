  • 31°C
香港時間 : 2023613日 (週二) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐為專注擴張亞洲市場 決定關閉紐西蘭銀行業務

環球政經 16:52 2023/06/13

分享：

分享：

滙豐銀行(HSBA)周二（13日）表示，該行已決定關閉其在紐西蘭的財富和個人銀行業務，因為它在全球範圍內退出利潤較低的業務，以專注於在某些亞洲市場的擴張。

該行在一份聲明中說，作為戰略審查的結果，這一過程將在幾年內分階段進行。滙豐說，「鑑於市場經營要求的變化和業務的可擴展性，不再有理由投資於這項業務。」

這一決定是在該銀行去年表示正在審查其在市場上的零售銀行業務，以期將其出售之後作出的。

招募程序：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

首席財務官Georges Elhedery在5月曾說，滙豐正在審查可能退出其經營的大約五分之一的市場，以加強其對亞洲擴張的關注。

滙豐向亞洲的轉移業務計劃已經引發了對其在法國、希臘、俄羅斯和加拿大業務的出售計劃。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
DJ AG Acquisition 財務自由 個人銀行 希臘 記者 加拿大 香港經濟日報 俄羅斯 亞洲市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【青姐話】等運到 好過冇
【青姐話】等運到 好過冇
貝索斯5月底買入Amazon股票　為20年來首次引外界揣測
貝索斯5月底買入Amazon股票　為20年來首次引外界揣測
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【職場思維】2023年平均人工加幅達4.1% 低過平均可以點做 ? 教你一招叫高價 !
【職場思維】2023年平均人工加幅達4.1% 低過平均可以點做 ? 教你一招叫高價 !
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款