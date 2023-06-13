【港元定存】華僑永亨新推388天港元定存息4.38厘 快閃高息入場費要多少？

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【英鎊定存】花旗料英國下周四加息0.25厘 英鎊定存息最高13.9厘
焦點港銀高息港元定存計劃
其他港銀高息港元定存計劃
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|東亞
|4.80
|兩個月
|1000
|備註：開立BEA GOAL新客戶，並透過電子網絡銀行或手機程式鈙造定存，上限2萬元；至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|天星*
|4.60
|6個月
|1000
|備註：新客以手機號碼註冊為中移動My Link用戶，再成功開立定存，賺積分兼獲1.5厘升息券，上限5萬元，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|4.38
|388天
|20萬
|備註：6月13日新推，宏富理財戶及新資金，優惠至6月19日
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|工銀亞洲
|4.20
|98天
|300萬
|備註：全新指定理財戶及新資金，分行開立，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|信銀國際
|4.05
|3個月
|1萬
|備註：指定理財戶及新資金，指定手機程式開立，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|創興
|4.00
|3個月
|50萬
|備註：合資格全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立網上銀行、或成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|集友
|3.85
|3個月
|100萬
|備註：全新資金在分行開立，上限3000萬元；至6月14日，額滿即止
|*虛擬銀行 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月13日
今天（6月13日）3間中小行在半年結前續勇進搶港元定期存款，包括華僑永亨新推388天享年息4.38厘，288天享年息4.2厘，須現有或升級至宏富理財戶，門檻為20萬元新資金，但該快閃息於下周一（19日）截止。至於富邦重演去年底瘋狂搶錢，連續兩周加息，今天全面提高年息0.2厘，令3個月、半年及1年的新息率報4.1厘。
信銀國際新推Citidiamond理財戶(戶口平均總值400萬元)特惠息，3個月年息4.05厘。
而華僑永亨1年享4.18厘原本於明天（14日）到期，但已提早結束，遂令富邦的4.1厘晉升榜首。
超高息陸續到期 專家籲提早鎖定高息
此外，轉眼間，6月快進入下半場，不少定存超高息陸續到期，包括集友3個月享3.85厘將於明天屆滿；虛擬銀行天星（AirStar），夥拍中移動 （00941） 旗下MyLink新開戶，再開立3個月定存享4.45厘將於本月底到期等。專家料半年結後拆息回落，慎防定存息也跟減，避險族宜趁高息仍在先鎖定優惠。
盤點6月倒數的特高息，高息王賺取利息並非最多，關鍵在於普遍設有存款上限，論盡賺息最多的超筍息：
順帶一提，活期驚現超高息也只餘下大約半個月便屆滿，過往較低調的螞蟻銀行（Ant Bank），突推30厘超高息，1個月賺息2500元，但須完成兩任務是：（1）須在6月30日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度；（2）在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易。
可在6月10日、20日及30日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。有效期約1個月，由7月6日至8月5日，以10萬元計，1個月賺息約2500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，也有1個月7厘的存款利率獎賞。
另方面，信銀國際宣佈本周四（15日）上調美元最優惠利率75點子，年利率由7.50厘調整至8.25厘。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪