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【港元定存】華僑永亨新推388天港元定存息4.38厘 快閃高息入場費要多少？

15:37 2023/06/13

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焦點港銀高息港元定存計劃

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其他港銀高息港元定存計劃

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
東亞 4.80 兩個月 1000
備註：開立BEA GOAL新客戶，並透過電子網絡銀行或手機程式鈙造定存，上限2萬元；至6月底
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
天星* 4.60 6個月 1000
備註：新客以手機號碼註冊為中移動My Link用戶，再成功開立定存，賺積分兼獲1.5厘升息券，上限5萬元，至6月底
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
華僑永亨 4.38 388天 20萬
備註：6月13日新推，宏富理財戶及新資金，優惠至6月19日
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
工銀亞洲 4.20 98天 300萬
備註：全新指定理財戶及新資金，分行開立，至6月底
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
信銀國際 4.05 3個月 1萬
備註：指定理財戶及新資金，指定手機程式開立，至6月底
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
創興 4.00 3個月 50萬
備註：合資格全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立網上銀行、或成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷，至6月底
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
集友 3.85 3個月 100萬
備註：全新資金在分行開立，上限3000萬元；至6月14日，額滿即止
*虛擬銀行　　　　　註：最終條款以港銀公布為準，截至6月13日

今天（6月13日）3間中小行在半年結前續勇進搶港元定期存款，包括華僑永亨新推388天享年息4.38厘，288天享年息4.2厘，須現有或升級至宏富理財戶，門檻為20萬元新資金，但該快閃息於下周一（19日）截止。至於富邦重演去年底瘋狂搶錢，連續兩周加息，今天全面提高年息0.2厘，令3個月、半年及1年的新息率報4.1厘。

信銀國際新推Citidiamond理財戶(戶口平均總值400萬元)特惠息，3個月年息4.05厘。

而華僑永亨1年享4.18厘原本於明天（14日）到期，但已提早結束，遂令富邦的4.1厘晉升榜首。

超高息陸續到期 專家籲提早鎖定高息

此外，轉眼間，6月快進入下半場，不少定存超高息陸續到期，包括集友3個月享3.85厘將於明天屆滿；虛擬銀行天星（AirStar），夥拍中移動 （00941） 旗下MyLink新開戶，再開立3個月定存享4.45厘將於本月底到期等。專家料半年結後拆息回落，慎防定存息也跟減，避險族宜趁高息仍在先鎖定優惠。

盤點6月倒數的特高息，高息王賺取利息並非最多，關鍵在於普遍設有存款上限，論盡賺息最多的超筍息：

  • 市面兩個月期最高息是東亞 （00023） 的4.8厘，須數碼新開戶，以存款上限兩萬元計，最多賺息160元
  • 富融1個月10厘，成功推薦3名新開戶，以上限5萬元計，計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元；至於推薦首名新客獲加息券6厘，賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元
  • 冠絕全城的息率是建行亞洲7天年息享20厘，以門檻50萬元計，速賺1918元利息
  • 星展7天享10厘，入場費50萬元，以上限500萬元新資金計，賺息9589元
  • 渣打香港 （02888） 7天享8厘，起存金額10萬元；以上限2000萬元，賺息逾3萬元
  • 花旗1個月有5厘，不設最低存款額；但封頂額在2000萬元，賺盡最多只是8.3萬元利息
  • 華僑永亨1年定存4.18厘，宏富理財戶的起存額為20萬元，以上限800萬元計，賺息逾33萬元，膺賺息王

順帶一提，活期驚現超高息也只餘下大約半個月便屆滿，過往較低調的螞蟻銀行（Ant Bank），突推30厘超高息，1個月賺息2500元，但須完成兩任務是：（1）須在6月30日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度；（2）在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易。

可在6月10日、20日及30日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。有效期約1個月，由7月6日至8月5日，以10萬元計，1個月賺息約2500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，也有1個月7厘的存款利率獎賞。

另方面，信銀國際宣佈本周四（15日）上調美元最優惠利率75點子，年利率由7.50厘調整至8.25厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

星展銀行 花旗銀行 渣打集團（02888） 建行亞洲 天星銀行 富融銀行 東亞銀行（00023） 富邦銀行 華僑永亨銀行 港元定期存款

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