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英國勞動力市場比預期強 市場料年終利率為5.5%

環球政經 16:29 2023/06/13

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周二（13日）的數據顯示，在截至4月的三個月裡，英國的勞動力市場看起來比預期的要強得多，這將增強對英國央行今年將繼續加息的賭注。國家統計局表示，在截至4月份的三個月裡，不包括獎金的工資比去年同期高出7.2%。而《路透社》調查，其預測平均上升6.9%。

英鎊兌美元匯率應聲上漲約四分之一美分，至1.255美元。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

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原本預計會上升到4.0%的失業率，從截至3月的三個月的3.9%下降到4月的3.8%。4月份的數據是第一次包括最低工資上漲9.7%的影響。

在周二的數據之前，金融市場已經將12月的利率峰值從現在的4.5%提高到了5.5%。

截至4月的三個月內，就業人數增加了25萬，而《路透社》的調查預測為增加16.2萬。

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記者：張瑋婷

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