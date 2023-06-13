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曾淵滄：新加坡關馬場的啟示

名人薈萃 15:07 2023/06/13

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日前，新加坡政府宣布，將在明年10月5日舉行最後一場賽馬後，永久關閉馬場，為當地超過180年歷史的賽馬活動畫上句號。120公頃的馬場土地將收歸國有，用來興建公共房屋，這項宣布，事前保密功夫十足，沒人知道，也沒有任何公眾諮詢，一公布就是事實了，沒有迴旋商討餘地，練馬師、騎師全得轉行或離開新加坡到海外發展，所有的馬匹也將出口，由馬主賣到海外。

長遠而言缺乏土地

新加坡政府關閉馬場的理由是馬場的經濟效益不高，自從新加坡建立兩家賭場後，賭馬的人與賭注都大幅下降，而且馬場的座位有3萬個，但是平均入場人數只有2,600人，不足十分之一。全年賭注也只剩11億坡元，只佔新加坡博彩公司總投注額的8%。新加坡博彩公司除了經營賭馬外，也經營六合彩及其他賭博，兩家賭場則分別判給金沙及雲頂經營。

新加坡政府關閉馬場的決定，也說明新加坡長遠而言的確缺乏土地，過去，新加坡政府也回收了裕廊及吉寶兩個高爾夫球場，球會會籍價值幾乎一夜歸零。

新加坡與香港不論是人口、面積都有相類似之處，過去30年，新加坡政府填海造地，造出100多平方公里的土地，但是仍然不夠。現在，連有180年歷史的賽馬活動也叫停，就是為了那120公頃的土地，這對香港特區政府來說，也應該有所啟示。

過去香港特區政府受制於種種的客觀因素，無法盡情地尋找土地供應，因此，只能借「辣招」稅來壓抑樓價，借提高首期付款比率來壓抑需求，今後，在國安法完善選舉制度通過後，這些阻止特區政府尋找土地的阻力消除了，香港特區政府將來尋找土地所用的方式，也很可能會參考新加坡政府的手法。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

土地建屋為政首務

首先，那些仍在努力反對特區政府收回部分粉嶺高爾夫球場用地的人，最終可能失望，新加坡政府在毫無諮詢的情況下，已收回兩個高爾夫球場，現在連馬也即將停跑，可見尋找土地建屋是當政者第一重要的事，在北京的港澳辦主任夏寶龍已公開說，將來不想看到香港仍有劏房。

其次，那些仍持有大量農地的地產商，若不盡快參加「土地共享」計劃，或完成補地價發展建屋，遲早手上的農地會在北部大都會計劃下逐步被特區政府收回。

第三，仍然在反「明日大嶼」的人已失去了焦點，「明日大嶼」已經消失了，現在的計劃是「交椅洲」填海計劃，「交椅洲」與「明日大嶼」的不同之處是「明日大嶼」只限於在靠近大嶼山之外填海，面積有限，「交椅洲」填海計劃面積可以無限，不斷地填，不斷地擴大，最終與香港本島完全連接，只留下一個水道通航。

節錄自第816期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

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欄名 : 置業安居

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