【一蛋難求】雞蛋荒未完　日本人造蛋產業助緩解

▲ 人造蛋在日本商機乍現。

日本國內雞蛋荒問題未見好轉，早前更有日本企業以抽籤形式銷售雞蛋。為了緩解雞蛋荒，日本食品公司如可樂美（KAGOME）、丘比（Kewpie）等，紛紛推出口感與外型都近似「真貨」的人造蛋，備受日本市場關注。

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今年四月日本著名食品公司可樂美推出了一款名為「Ever Egg」的人造蛋，主要材料為紅蘿蔔和白腰豆等蔬菜，是日本本土第一款純素雞蛋。「Ever Egg」複製出真實雞蛋的口感，味道也於雞蛋相近，可以直接用微波爐加熱，也能做成軟滑的炒蛋、奄列等。據外媒報道，該產品目前已經開始向餐廳及其他餐飲行業銷售。

此外，日本食品公司丘比去年推出的人造蛋「HOBOTAMA」也備受歡迎，丘比的負責人表示銷量良好，他們也正在開發第三款類似產品。

人造蛋產業近年全球市場不斷擴展，此次的雞蛋荒危機更助長了該行業的發展。據日經

新聞報道，截至2022年，人造蛋的全球市場規模達2,300億日圓（約146億港元），並預計在2030年達到1.2萬億日圓（(約675億港元），被視為是十分有潛力的產業。

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責任編輯：王愷楹

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