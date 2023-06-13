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美國每年人均飲近10公升酒精 烈酒消耗較90年代增6成

環球社會熱點 15:36 2023/06/13

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美國國家酗酒及酒精中毒研究所（National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism）公布數據顯示，美國人2021年人均消耗2.51加侖（約9.5公升）酒精，即美國人飲葡萄酒、啤酒和烈酒所攝取的酒精，已遠超1995年的2.15加侖（約8.1公升）。

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美媒報道指，雖然2.51加侖看似很低，但數據只包含酒精數目，並未涵蓋酒精飲品中的水和其他成分的數目。數據同時顯示，與90年代中期相比，現今美國人均紅酒飲用量增加50%，而平均飲用的烈酒數量更大增6成。但同期啤酒消耗量則下降約15%。

美國數十年酒精銷量經歷大起大落，1860年內戰即將爆發時，人均飲酒量為2.5加侖（約9.46公升）。1934年廢除禁令時亦有1加侖（約3.78公升），1945年二戰結束時增至2.3加侖（約8.7公升），到1980年時更增至2.8加侖（約10.6公升）的歷史巔峰。

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美國人現時的人均飲酒量和內戰時期相約，但飲酒文化等已截然不同。外界分析指，女性或是酒類消費增加的關鍵，指男性在酗酒數目曾以3比1的比例超越女性，但現今兩性數據接近均等。

愛荷華州立大學社會學家和人口統計學家Susan Stewart表示，從葡萄酒包裝帶有鮮花和漂亮顏色的精美標籤可以看出，市場明顯面向女性。她亦指民眾日常生活攝取酒精正變得正常化，已滲透至不涉及酒精的日常活動中，如體育賽事、葡萄酒瑜伽、辦公室聚會及讀書會等。

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責任編輯：李俊儀

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