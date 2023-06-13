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【中國救市】內地據報考慮採取廣泛刺激措施　包括減息、重振內房及內需等　國務院最早於周五進行討論

股市 14:48 2023/06/13

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【中國救市】內地據報考慮採取廣泛刺激措施　包括減息、重振內房及內需等　國務院最早於周五討論

內地經濟復甦的步伐並不平坦，在房地產市場走弱和全球需求降溫之際，《彭博》引述消息人士指，中國正考慮採取廣泛的一籃子刺激措施，至少包括十幾項旨在支持房地產和內需等領域的措施，而減息亦是當中考慮之一，務求推動中國經濟企穩回升。

其中一位知情人士表示，方案涉及重振陷入困境的房地產行業，監管機構考慮降低存量房貸利率，並進一步通過政策性金融工具為保交樓提供更多融資支持。

知情人士說，該方案尚未最終確定，國務院最早或於本周五進行討論，因此方案可能還有變化。同時，目前尚不清楚該方案公佈和實施的時間表，其它細節也暫未明確。

中國央行、國家發展和改革委員會未立即予以評論。

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編輯：姚卓然

貨幣政策 財政政策 經濟衰退 中國市場 中國 經濟 減息 金融 中國人民銀行
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