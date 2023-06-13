【賽馬行業】馬會招募賽事見習學員　滿15歲、完成中三課程者可申請　有機會任策騎員、馬術事務助理、釘甲匠

香港賽馬會「賽馬人才培訓中心」旗下的見習騎師學校，由即日起至7月29日（星期六）招募新一屆「賽事見習學員」，培育本地賽馬人才。賽事見習學員畢業後出路廣泛，除了有機會成為見習騎師外，也可以擔任策騎員、獸醫事務技術員，以及釘甲匠等職責，在不同崗位上盡展所長。

投考資格： 必須年滿15歲

完成中三或以上課程

毋須具備策騎經驗

身高沒有限制

體重的參考指標為見習騎師105磅，策騎員則約125磅。

性格積極進取，做事專注及勤奮，熱愛體育運動者優先

基礎課程的授課地點位於廣州黃村，各賽事見習學員需購買書本及基本策騎裝備。而於修讀課程期間，學員可按月獲發薪金，並可獲免費提供住宿。

見習騎師學校推行雙軌教育制度，學校一方面向賽事見習學員教授綜合的知識，同時會安排他們接受在職培訓與學習。學員將修讀騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂、資訊科技，以及個人財務管理等。

學員在完成有關課程後，將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷，提升競爭力。無論學員日後希望繼續深造或拓展事業，均能有所裨益。此外，學員也有機會獲派前往海外受訓，體驗不同文化，擴闊國際視野。

招募程序：

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賽事見習學員畢業後，除了有機會成為騎師之外，也可以在賽馬行業的不同崗位盡展所長，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理、教練助理、釘甲匠，以及賽事見習行政助理等。

有興趣報考賽事見習學員的年輕人，可登入馬會「賽馬人才培訓中心」網站瀏覽詳情及填寫申請表格。見習騎師學校的騎術教練將於7月及8月分批舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者安排入住體驗營，當中表現最佳的25位將獲取錄。

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