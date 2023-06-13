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【瑞信瑞銀合併】瑞銀擬明年5月在港舉辦亞洲投資論壇　以自身品牌取代瑞信位置

股市 14:31 2023/06/13

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【瑞信瑞銀合併】瑞銀擬明年5月在港舉辦亞洲投資論壇　以自身品牌取代瑞信位置

瑞銀集團（美︰UBS）計劃明年5月將在香港舉辦大型會議，以延續其剛收購的瑞信集團悠久傳統。不過，這活動將以瑞銀作為品牌，取代瑞信的位置。

瑞銀亞太區全球市場聯席主管Tim Wannenmacher表示，該大型會議將於明年5月27日至29日在香港舉行，不過，場地則尚未公佈。

瑞信自1998年以來一直主辦亞洲投資論壇這項年度盛會。Wannenmacher表示，明年的會議將是一場瑞銀品牌的活動。瑞信投入26年建立了一個非凡的品牌，瑞銀此舉是一種肯定。正如瑞銀執行長先前提到的，雙方的較勁已經結束。

瑞銀目前在香港舉行首屆亞太走向未來研討會——焦點在於科技。他指，該活動將納入明年的亞洲投資論壇。

上周，滙豐 （00005） 計劃將於香港七人欖球賽後，於2024年4月8日至10日在香港港麗酒店舉行峰會，預計將接待逾2000名客戶和投資者。

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編輯：姚卓然

 

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