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拜登突然牙痛要做手術 押後晤北約秘書長

環球政治 14:25 2023/06/13

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美國總統拜登（Joe Biden）周一（12日）突然牙痛，需要即時接受牙科手術，導致當日全部行程取消，包括與北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會面。

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白宮周一表示，拜登當日緊急需要接受杜牙根手術，導致全日行程取消。白宮指拜登周一下午完成手術，而且狀況良好。

白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）指拜登周日（11日）出現牙痛，接受醫療團隊檢查後，按建議周一做杜牙根手術。官員指拜登的手術未有麻醉，亦無觸發憲法第25修正案短暫移交權力。

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拜登原定與斯托爾滕貝格的會面延後至周二（13日），兩人預計討論後者的接任人選問題。美方官員透露，拜登未有理想北約領袖接班人。

今年2月時斯托爾滕貝格確認無意尋求4度連任北約秘書長，北約峰會7月舉行時，各成員國將商討他的繼任人選。北約秘書長一職傳統上由歐洲人士出任，但需要美國政府支持。

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責任編輯：吳漢培

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