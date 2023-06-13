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【勞動力不足】政府擬輸入外地勞工　強調屬非永久性措施

理財智慧 14:12 2023/06/13

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近年本港各行各業皆要面對人手不足問題。特首李家超今日（13日）出席行會前時透露，政府即將公布方案應對勞工短缺問題，包括有限度輸入勞工。

李家超指出，將公布的方案旨在應對有關問題，大原則是要保障本地工人利益。首先要保障本地勞工優先就業，只會針對人手明顯不足的行業輸入勞工；第二要保障本地勞工工資收入，輸入勞工的工資不可低於相關職位的工資中位數；第三要以培育和增加本地勞工為主，引入外地勞工只屬輔助性和非永久性措施。

他稱，有關政策的前提是保障本地工人就業機會和工資，當局也會着力培訓本地工人，吸引他們重投勞工市場。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

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近日有消息指，政府有意批准建造業和運輸業，分別輸入約1萬和8000名外地勞工。

民用航空事業職工總會主席李永富同日在電台節目中表示，機場部分工種在過去三年疫情期間被減薪，惟社會復常後，薪酬仍未見回復至疫情前水平，其中機場裝載工人的月薪約1.3萬至1.4萬元，與市場合理水平脫節，員工要同時面對通脹及公共交通加價，令生活成本大增。

他認為，政府不改善本地工人的待遇問題，卻考慮以較佳薪酬和交通配套輸入外勞的做法並不合理。

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責任編輯：陳楚琨

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