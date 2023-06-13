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【HSBC滙豐】滙豐宣布退出新西蘭零售銀行及財管業務

股市 13:32 2023/06/13

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【HSBC滙豐】滙豐宣布退出新西蘭零售銀行及財管業務

HSBC匯豐 （00005） 周二（13日）宣布，決定將逐漸退出新西蘭財富管理及個人銀行業務，並會在未來數年內分階段結束業務。滙豐稱，集團針對新西蘭財管和零售銀行業務進行戰略審查後，「很明顯，鑑於市場不斷變化的營運要求和業務的可擴展性，我們不再有理由投資該業務」。

滙豐現跌0.2%，報59.9元。

滙豐稱，該行必須做出困難決策，優先考慮高商業增長領域，並確定如何簡化運營，以降低成本和解決低效問題。滙豐預計，整項退出新西蘭財管和零售銀行過程或需要數年時間，期間公司會繼續提供支援。

新西蘭滙豐表示，即日起將不再接受開設任何新轉賬或儲蓄賬戶，但仍可以繼續照常交易，包括使用個人網上理財，但建議用戶盡快使用其他金融機構服務。

同時，新西蘭滙豐即日起不再接受任何新住房貸款申請，包括現有住房貸款加按申請，不再接受新信用卡登記，現有信用卡最後交易日是11月30日。

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