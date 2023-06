瑞典女足球員控訴2011世界盃 曾被要求驗明女兒身

瑞典女子足球隊中堅菲舍爾(Nilla Fischer)近日出版書籍《I Didn’t Even Say Half Of It》,書中內容引來大量關注。菲舍爾表示,瑞典隊參與2011年女子足球世界盃時,需向醫生展示下體以證明是女性。

菲舍爾代表瑞典國家隊出戰194次,她在書中講述職業生涯的經歷。菲舍爾表示,2011年的世界盃身體檢查由一名女性理療師代替醫生,她形容整個過程是一種羞辱。

據悉,當年尼日利亞、南非和加納指控赤道幾內亞女足隊中有男性,因此其時在德國舉行的女子世界盃亦有安排檢查性別。菲舍爾透露,隊員當時被告知未來數日不剃除乾淨下體毛髮,其後會向醫生直接展示生殖器。

雖然當時隊員不理解指示,但選擇跟從。她強調隊員亦曾經反思究竟發生何事、是否有替代方法及是否應該拒絕。但由於無人希望失去參加世界盃的機會,所以即使感覺十分嘔心和羞辱,隊員亦選擇完成。

菲舍爾其後接受瑞典媒體採訪透露,檢查過程中自己除下訓練褲和內衣。理療師點頭確認性別後,再由背對站在門口的醫生記錄下來。她指所有隊員都被檢查過,隊醫就可簽名,確認瑞典女足國家隊只由女性組成。菲舍爾指,當日整體無感覺不舒適。

國際足協(FIFA)於2011年女子世界盃開賽前兩周,公布推行至今的性別確認政策,要求球隊簽署聲明,確保球員性別合乎參賽資格。政策規定,每個球隊都有義務積極調查第二性徵等,確保所有球員擁有符合要求。

FIFA表示,已留意到菲舍爾近日就其經歷和瑞典隊,於2011年女足世界盃接受性別檢測的言論。

責任編輯:李俊儀