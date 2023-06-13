【三星屏幕】三星推49吋OLED曲面電競屏幕　搭載量子AI處理器

▲ 「分割畫面」功能可同時在一個屏幕上觀看由兩個不同裝置輸入的畫面。（Samsung）

三星（Samsung）去年推出34吋「Odyssey OLED G8」，是首款量子點（QD）OLED 曲面電競屏幕。三星今（13日）宣布再推出全球首款49吋OLED曲面電競屏幕「Odyssey OLED G9」，所搭載的量子AI處理器，可優化遊戲畫面細節。

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三星表示，Odyssey OLED G9採用49吋的超廣闊32:9比例設計，配有Dual QHD（5,120 x 1,440）解像度的1800R曲面屏幕，提供超寬廣視野，相當於兩個高清QHD屏幕並列，並支援「分割畫面」（Picture-by-Picture）功能，可同時在一個屏幕上觀看由兩個不同裝置輸入的畫面。

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Odyssey OLED G9還配備量子AI 處理器，能呈現更深邃的黑色及耀眼遊戲畫面細節。此外，該屏幕還搭載240Hz更新頻率、0.03ms 反應時間，以及配備AMD Freesync Premium Pro技術，能大幅消除畫面斷續、撕裂及輸入延遲。

責任編輯：陳卓賢

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