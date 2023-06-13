可可豆價創7年新高 朱古力愈來愈貴

全球最受歡迎食品之一的朱古力去年價格上升14%，受今年主要生產原材料可可豆的價格創下7年來高位，未來價格估計將愈來愈昂貴。

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美媒CNBC指出，可可豆上周五（9日）的價格升至每一公噸3,160美元（約2.48萬港元），創下自2016年5月5日後新高。

標普全球（S&P Global）大宗商品分析師Sergey Chetvertakov指出，可可豆市場已有顯著價格升幅，今季更是連續兩季出現欠收，存量相信最終會降至罕見的低水平。

Chetvertakov指厄爾尼諾現象（El Nino）到來，盛產可可豆的西非地區將預計降雨量下降至平均水平下，加上強勁的干燥炎熱「哈馬丹風」（Harmattan），可可豆收成受影響。

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Chetvertakov預期，可可豆市場會持續出現欠收，影響維持至來年9月。他估計可可豆價格未來，有望升穿每公噸3,600美元（約2.82萬港元）。

市場人士預計，受可可豆價格影響，朱古力未來價格同樣會被推高。商品數據公司Mintec指出，朱古力生產原材料的價格按年升20.5%，加上能源成本及利率高企，估計消費者需習慣面對朱古力價高的環境。

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責任編輯：吳漢培