▲ 【大行看法】Pimco：中國樓市需要更全面政策和融資渠道 才能實現有意義復甦

內房股周二（13日）反彈，品浩（Pimco）表示，內房行業需要更全面的政策做法和更廣泛地使用不同的融資渠道，才能實現有意義的復甦。

Pimco Asia Ltd.董事總經理兼投資組合經理Stephen Chang接受採訪時表示，到目前為止，信心是難以捉摸的，可能需要發出全國性的信息，而非只針對特定城市的公告。他指，所謂的三支箭發券融資、銀行貸款和股權融資，一直未能充分利用，後者幾乎為零。

人民銀行同日開展20億元人民幣7天期逆回購操作，利率下降0.1個百分點至1.9厘，為2022年8月以來首次調整，並且已經是歷史最低水平。

Chang在周二人行下調利率之前指出，Pimco對內地的高收益房地產債券是有選擇性的，重點關注開發商取得融資的能力和可貨幣化的優質資產數量。

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編輯：姚卓然