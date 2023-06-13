▲ 【人民幣港股】財庫局：冀藉雙櫃台模式累積經驗推人民幣證券業務 料初期成交佔比不大

財經事務及庫務局發表網誌指，「港幣—人民幣雙櫃台」交易模式將於下周正式推出，稱市場各方現正進行最後階段的準備工作，務求在推出時所有交易及結算活動可順利進行。財庫局預計，人民幣計價的成交在初始階段佔整體市場的比例未必十分顯著。

財庫局強調，這次推出「雙櫃台模式」最主要的目標是達至平穩運行，為在港人民幣股票的發行、交易、莊家機制及結算等關鍵環節累積更多經驗，推動市場參與者為未來進一步在港發展人民幣證券業務做好準備。

加緊籌備人民幣櫃台納入港股通

網誌提到，當局會繼續在推動離岸人民幣業務，包括聯同監管機構加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，為在港人民幣股票的發行和交易帶來新的催化劑，讓香港更好地發揮全球離岸人民幣業務樞紐功能，助力穩慎推進人民幣國際化。

港交所早於2010年設立機制，允許以「單幣單股」或「雙幣雙股」模式發行及交易人民幣證券，財庫局解釋，香港有良好的市場基礎以進一步強化離岸人民幣業務，在此時推出「雙櫃台」模式的條件亦比以往更為成熟。

「雙櫃台」是「雙贏」局面

財庫局強調，「雙櫃台」模式對於港股市場投資者來說絕對是「雙贏」局面，一方面，持有港股的投資者，如希望持有或增持人民幣，可直接在人民幣交易櫃台套現股票取得；另一方面，持有離岸人民幣又希望投資港股的投資者，亦無須先兌換港幣才進行交易，變相減省匯兌成本及風險。

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記者：李哲毅