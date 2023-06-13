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【瑞信瑞銀合併】瑞銀財富管理委任盧彩雲任為亞洲區主席　招瑞信舊將Jin Yee Young掌東南亞市場

股市 12:51 2023/06/13

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【瑞信瑞銀合併】瑞銀財富管理委任盧彩雲任為亞洲區主席　招瑞信舊將Jin Yee Young掌東南亞市場

瑞銀完成收購瑞信後，全球財富管理部門管理層出現變動。瑞銀財富管理總裁Iqbal Khan宣布，瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲除繼續負責香港、北亞及大中華區的業務外，同時獲委任為瑞銀財富管理亞洲區主席，專注於覆蓋亞太區的核心客戶、策略增長機會及監管方面的管理。

Iqbal指，瑞銀財管將繼續加強在亞洲的業務，盧彩雲將會繼續領導亞洲團隊，與大部分重要的持份者接觸，並確保向區域增長目標邁進，與全球財富管理策略保持一致。

另外，瑞銀財管委任Jin Yee Young為瑞銀財富管理亞太區聯席主管，6月29日生效。Jin Yee Young將負責新加坡及東南亞市場。Jin Yee Young於今年1月加入德意志銀行，擔任亞太區私人銀行國際主管。加入德銀前，Jin Yee Young於瑞信工作近20年，曾任瑞信亞太區財富管理聯席主管、新加坡財富管理主管兼副行政總裁等職位。

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編輯：陳韻妍

美股 收購 Iqbal Khan 財富及資產管理 瑞銀 合併 新加坡 香港 亞洲
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