【端午美食】新派粽爭端午商機　生酮粽冀增兩成銷售

差不多又到端午節，也是吃粽子的季節。有些人覺得傳統粽子老土又不健康，有商戶順應潮流推出標榜健康的新派粽子。有食客歡迎生酮棕子等新式粽子，讓不同飲食習慣的人也能享受到節日，亦有售賣粽子的品牌以增加25%銷量為今年目標。

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養生粽最受歡迎佔銷量4成

鴻福堂表示，今年共推出5款端午粽，整體銷情理想，截至6月中旬已售出九成端午粽禮券，有信心銷售會持續向上。粽子優惠價由75元到125元不等，今年端午粽的優惠與去年相若，除了推出買六送一優惠外，亦繼續為自家會員提供專享優惠，如限時優惠、會員優惠及2倍積分獎賞等，反應不俗。

銷情最好的是今年新推出的養生五穀豚肉粽，選用多種健康穀物製作，在6月上旬已一早售罄，佔整體銷量近四成，較特別的黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉粽亦接近售罄。比較傳統口味的原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉及原粒瑤柱金腿香菇上海粽亦已售出近九成，預期快將售罄。

養生粽由網店賣到開實體店

深水埗佳芳廚房是新開標榜養生飲食的餐廳，老闆Ada Chen最初是在荔枝角以網店形式賣粽子，今年看到疫後市道回復就在深水埗正式開設門市。她們售賣的粽子價格較親民，約為25元到32元左右，Ada Chen表示相比2年前的網上銷售，今年的粽子銷情較好，銷量多了10%以上，由於還未到端午節，預期銷量會更好。

「我們標榜的是養生飲食，所以也推出了一款『健康小米粽』，使用河北的小米，比較暖胃之餘，就算是痛風或糖尿病人都可以食。」她指因為很多顧客會買來送給親友，「一買就十條廿條」，只是賣了兩個多星期也已經有近500條粽的銷量，成績不錯，而其他傳統的粽子亦有不俗的銷量。

生酮粽目標今年增加25%銷量

售賣生酮食品的酮福堂也有推出生酮粽子，老闆梁奕藍表示會利用花椰菜粒、亞麻籽粉和洋車前子粉，代替傳統粽子的糯米和綠豆，在免除碳水化合物的同時又能保留粽子的口感。他表示在5月底開始預售，早鳥優惠為330元4隻，上周五開始能買現貨，目前賣出300多隻，成績算理想。

「現在的銷量和去年同期差不多，去年我們總共賣出了800多隻，因大多數客人都在端午節前一周才開始買，我們今年的目標是超過1,000隻。」酮福堂除了製作粽子外，也有製作月餅等傳統節慶食品，梁奕藍希望關注飲食的顧客能在節慶中也能享受到美食。

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本報記者：李智賢

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