▲ 【人工智能】微軟Google等美企據報因憂違反《國安法》 限制香港使用ChatGPT等AI工具

《華爾街日報》報道，美國科技巨擘微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）旗下Google及OpenAI，近月均開始限制香港用戶使用ChatGPT等人工智能（AI）工具。以OpenAI為例，香港跟內地、北韓、敘利亞和伊朗均屬於被限制使用ChatGPT的國家和地區。

報道指，這些美資科企沒有就上述限制行為提供解釋，但報道引述觀察人士指，美資科企或擔心ChatGPT等AI工具或會發布違反《港區國安法》的內容，令公司可能面臨風險。

美資科企將香港視作內地其中一個城市

Google、OpenAI及微軟均拒絕評論限制在港使用ChatGPT等AI工具的原因，但表示公司正努力在新的地方推出有關服務。

報道認為，美資科企的行為反映她們將香港視作內地其中一個城市，例如蘋果（美：AAPL）已跟騰訊 （00700） 一樣會為內地用戶過濾敏感的網頁，迪士尼（美：DIS）亦未有在內地提供「阿森一族」的其中兩集，因憂慮會違反國安法。

現時香港在互聯網使用上未有限制，但部分人憂慮香港最終會像內地般設立防火牆，禁止瀏覽Facebook及Twitter。

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編輯：陳韻妍