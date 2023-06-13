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【市場趨勢】OLED市場佔比創新高　漸取代LCD成手機品牌寵兒

科技 12:29 2023/06/13

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OLED屏幕獲各大手機品牌采用 市場佔比達49%。

近年消費者對於手機屏幕高刷新率、對比度等要求有所提升，再加上科技的進步，手機廠商紛紛轉向採用OLED屏幕。據市場研究機構Counterpoint Research早前發表的「全球手機機型銷量監測報告（Global Handset Model Sales Tracker）」顯示，搭配OLED屏幕的智能手機於全球市場銷售佔比於2023年第一季度達49%，比2020年第一季度（29%）多出了20%，創下新高。

【三星摺機】傳Galaxy Z Flip 5改善背蓋屏幕　允許定制顯示Google應用程式

【科技一周回顧】蘋果推首款MR混合實境眼鏡　Tim Cook密切關注ChatGPT發展

OLED採用了有機發光半導體技術，比起較傳統的液晶屏幕(LCD) ，不但更輕薄、耗電量更少，而且顯示的亮度和色彩均更鮮豔亮眼，廣受各大手機品牌的推崇。例如最近流行的摺疊手機三星（Samsung）Galaxy Z Fold 4，也是採用了OLED技術的屏幕。

不過，由於OLED的成本更高，依舊有部份低價位的手機採用傳統的LCD屏幕。但主流手機品牌如三星、小米等均逐漸轉向OLED屏幕的市場，蘋果（Apple）更從IPhone12開始就採用OLED屏幕，使其在手機市場佔比不斷上升，於今年第一季度達到目前最高的49%。

OLED屏幕采用率於2023年第一季度全球手機市場佔49%。（Counterpoint Research資料圖片））

有市場調查預計，OLED屏幕在全球手機市場的採用率將在下半年突破50%，取代LCD屏幕，成為手機市場最主要採用的屏幕產品。

【WWDC 2023】Apple首款MR混合實境眼鏡「Vision Pro」　睇到眼神　定價27424元明年發售

責任編輯：王愷楹

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