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【孫正義旗下】傳軟銀願景基金將展開新一輪裁員　涉部門多達3成人手

股市 11:54 2023/06/13

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【裁員潮】傳軟銀願景基金將展開新一輪裁員　涉部門多達3成人手

有外電引述知情人士表示，軟銀集團（Softbank）旗下願景基金投資部門（Vision Fund）計劃進行新一輪裁員，有可能未來兩周內將宣布相關通知，或影響願景基金部門多達30% 的員工，其中包括美國員工。去年9月份軟銀願景基金部門及軟銀國際集團在全球範圍裁員約150人，截至3月底，軟銀願景基金部門的員工人數為349人。

軟銀集團日股現升5.35%，報6316日圓。

願景基金部門曾大舉投資金融科技巨頭 Klarna及TikTok母企字節ByteDance 等科技公司，然而在利率大幅上漲及中美緊張局勢加劇的情況下，願景基金投資組合估值下滑，截至3月底，軟銀年度淨虧損為 9700 億日元（72億美元），軟銀年內通過出售阿里巴巴 （09988） 持股緩衝願景基金部門帶來投資虧損。

截至3月底，第2期願景基金的投資組合價值310億美元，而收購成本為499億美元。現時軟銀已大幅縮減其投資活動，創辦人孫正義已減少公開露面，表明要專注於芯片設計商 Arm上市。據報Arm已秘密申請在美國上市，或今年內掛牌，並將為急需現金的軟銀提供注入資金。

英特爾據稱考慮成為Arm IPO的錨定投資者。詳情可看【下一頁】

雖然軟銀一直在採取防禦性戰略來支撐其資產負債表，但軟銀在 5 月份表示，集團正在尋求「防禦與進攻之間的平衡」，表明公司可能會在未來進行更多投資。

相關文章：

【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）

【芯片大戰】軟銀旗下Arm據報製造自家芯片　藉以吸引新客戶

編輯：李哲毅

美股 Softbank 孫正義 港股 裁員 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
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