【NBA】丹佛金塊奪47年隊史首總冠軍 尤基治成FMVP

美國國家籃球協會（NBA）總決賽香港時間周二（13日）上演總決賽第5場，西岸冠軍丹佛金塊（Denver Nuggets）順利獲勝，總比數以4比1擊敗東岸冠軍邁阿密熱火（Miami Heats），獲得球隊史首座NBA總冠軍。

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金塊今場一直受壓，甚至一度落後最多10分。但球隊第4節復甦，成功反超熱火，最終以94比89勝下第5戰，順利以大比數4比1擊敗對手，獲得自1976年加盟NBA以來首個總冠軍。金塊當家球星﹑塞爾維亞中鋒尤基治（Nicola Jokic）賽後理所當然成為總決賽最有價值球員（FMVP），奪得由去年剛去世的傳奇中鋒Bill Russell命名的FMVP獎盃。

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熱火繼2020年在新冠影響的「泡泡園」賽區季後賽鎩羽而歸後，再次在總決賽上不敵西區冠軍，無緣總冠軍。

金塊現時主力最年長者為FMVP﹑28歲的尤基治，當家控球後衛梅利（Jamal Murray）亦不過26歲，加上大前鋒波特（Michael Porter Jr.）年僅24歲，加上多數主力仍有長約在身，被外界看好可以繼續衝擊更多NBA冠軍殊榮。

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責任編輯：吳漢培