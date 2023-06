【NBA】丹佛金塊創會47年首奪總冠軍 尤基治成FMVP

美國國家籃球協會(NBA)總決賽香港時間周二(13日)上演總決賽第5場,西岸冠軍丹佛金塊(Denver Nuggets)順利獲勝,總比數以4比1擊敗東岸冠軍邁阿密熱火(Miami Heats),獲得球隊史首座NBA總冠軍。

金塊今場一直受壓,甚至一度落後最多10分。但球隊第4節復甦,成功反超熱火,最終以94比89勝下第5戰,順利以大比數4比1擊敗對手,獲得自1976年加盟NBA以來首個總冠軍。

金塊當家球星﹑塞爾維亞中鋒尤基治(Nicola Jokic)賽後理所當然成為總決賽最有價值球員(FMVP),奪得由去年剛去世的傳奇中鋒Bill Russell命名的FMVP獎盃。

尤基治今年季後賽獲得接近「大三元」(得分﹑籃板球及助攻雙位數)的個人數據,同時亦是史上首位單季季後賽中總得分﹑總籃板球及總助攻第一的球員。

The @nuggets receive The Larry O'Brien Trophy as the 2022-23 NBA Champions! pic.twitter.com/1JmArALpSM